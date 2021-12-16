США ввели санкции против восьми китайских технологических компаний Фото: ТАСС

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении восьми технологических компаний их Китая. Как полагают в ведомстве, они разрабатывают решения для биометрического наблюдения и отслеживания этнических и религиозные меньшинства в КНР.

«Эти восемь организаций активно поддерживают биометрическое наблюдение и отслеживание этнических и религиозных меньшинств в Китае, преимущественно мусульманского уйгурского меньшинства в Синьцзяне», – говорится на сайте Минфина США.

Санкции подразумевают запрет на покупку и продажу американцами торгуемых на биржах ценных бумаг компаний, попавших под ограничения. В список санкций попали такие компании, как loudwalk Technology, Dawning Information Industry, Leon Technology Company Limited, Megvii Technology Limited, Netposa Technologies Limited и другие.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 16 декабря, Министерство промышленности и торговли Соединенных Штатов ввело санкции в отношении Академии военно-медицинских исследований Китая и 11 ее исследовательских институтов.