Автоэксперты назвали пять вредных привычек водителя, от которых страдает автомобиль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автоэксперты перечислили вредные привычки автомобилистов, которые негативно отражаются на состояние автомобиля.

Первое: Частое торможение

Движение на городских дорогах обязывает уметь двигаться со скоростью потока. Но далеко не у всех получается делать это без резких движение. Постоянные разгоны и притормаживания негативно сказываются работе тормозной системы. А ее ремонт стоит недешево.

Второе: Игнорирование "лежачих полицейских"

Этим страдают многие автомобилисты. Подобные прыжки негативно сказываются на подвеске автомобиля. Даже неосторожное преодоление препятствия на минимальной скорости может нанести урон ходовой, амортизационным стойкам, шаровым опорам и точкам крепления подвески.

Третье: Перегруз машины

Стоит соблюдать максимальную грузоподъемность авто, рекомендованную производителем. Эти цифры указаны совсем не зря. Ведь от перегрузов быстрее изнашиваются двигатель, рулевое управление, трансмиссия, подвеска, шины. Тяжелые прицепы могут таскать только внедорожники и пикапы. Остальным авто они «противопоказаны», сообщает Profile.ru.

Четвертое: Курение в автомобиле

Это привычка оставляет в салоне авто не только неприятный запах, но и трудновыводимые пятна. А еще курильщики рискуют прожечь чехлы на сиденьях.

Пятое: Высокие обороты на холодном двигателе

Автоэксперты подчеркивают, что привычка выживать более больше 2000 оборотов пока двигатель прогревается, может привести к серьезным проблемам. Стенки цилиндра и поршень прогреваются неравномерно и потому первые 3-5 километров стоит двигаться не более 50 километров в час.