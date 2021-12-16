Сенатор Круглый поддержал введение новогодних выплат российским пенсионерам Фото: Иван ВИСЛОВ

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый выступил в поддержку введения новогодних выплат российским пенсионерам.

Проект был предложен комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Авторы инициативы направили документ, а рассмотрение правительственной комиссии. В пояснительной записке отмечается, что выплаты помогут поддержать финансовое состояние социально незащищенных слоев населения. А на фоне растущей инфляции это особенно необходимо.

- Мне кажется, что это неплохая идея, потому что люди, наши пенсионеры, это заслужили своим трудом, — высказал свое мнение в беседе с Пятым каналом сенатор.

По его мнению, если бюджетные возможности позволят, то инициативу обязательно стоит реализовать.

По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд, сообщает газета "Известия".

В свою очередь профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова отметила, что любая выплата для пенсионеров — это лучшее, чем ее отсутствие. Но в сложившейся ситуации было бы правильнее гарантировать гражданам более высокую индексацию, так как единоразовые выплаты в итоге все равно не смогут компенсировать им потери от растущего роста цен, а лишь временно заткнут «дыры» в бюджете.

- Очень важен вопрос размера предлагаемых выплат. Если мы ориентируемся на минимальный прожиточный минимум, мы говорим об одной сумме, если же о привязке к текущей пенсии — совсем о другой, - комментирует она "Свободной прессе".