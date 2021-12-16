Самолет с российскими детьми из Сирии приземлился в Подмосковье

Российских детей возвращают из Сирии на Родину с лета 2017 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поздним вечером в четверг, 16 декабря, на аэродроме Чкаловский в Подмосковье приземлился самолет Минобороны России, который доставил из Сирии на Родину еще девять российских детей. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой.

«Возвращены сегодня восемь детей из лагерей плюс один из приюта в Дамаске. Возраст от шести до 17 лет, все из Дагестана», - уточняется в сообщении.

С аэродрома ребят машинами «Скорой помощи» отвезли в одну из московских клиник, после медицинского обследования и обязательного карантина детей передадут их ближайшим родственникам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, российских детей, которые находятся на территории охваченных боевыми действиями Сирии и Ирака находят и возвращают на Родину с 2017 года. На сегодняшний день удалось эвакуировать из этих стран более 340 маленьких граждан России.

Ранее Анна Кузнецова рассказала «КП», зачем Россия возвращает в страну российских детей, родители которых воюют на стороне террористов. Бывший детский омбудсмен также рассказала, как спасают российских детей из приютов и тюрем после гибели родителей на войне или их приговора к пожизненному сроку за терроризм.