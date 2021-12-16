Первый полк комплексов «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце 2022 года

Новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» Фото: Кадр видео

Первый полк ракетного комплекса «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Ужурском ракетном соединении Красноярского края. Об этом в четверг, 16 декабря, рассказал журналистам командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Задача – к концу 2022 года поставить первый полк (комплексов «Сармат» – прим. ред.) первой дивизии в Ужуре на боевое дежурство. И я считаю, что эта задача будет выполнена», - сказал командующий РВСН в эфире канала «Звезда».

Генерал-полковник добавил, что сейчас ведутся работы по подготовке инфраструктуры Ужурской дивизии к летным испытаниям комплекса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» пришла на смену советской ракете «Воевода», которая ранее успела заработать звание «Сатаны» от западных военных.