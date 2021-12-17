Владимир Ефимов: Резиденты технополиса «Москва» создадут около 900 новых рабочих мест

«Технополис «Москва»

На площадке в Печатниках в этом году свои производственные площадки создали семь компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Среди компаний - представители кластера фармацевтики и медицинских изделий, а также кластеров высокотехнологичных производств, энергоэффективных технологий, микроэлектроники, оптики и робототехники, - отметил заммэра. - Инвестиционные проекты этих резидентов предусматривают суммарные вложения в объеме более 2,6 миллиарда рублей и создание порядка 900 рабочих мест».

Резиденты столичной особой экономической зоны, которые ввели в эксплуатацию свои объекты в 2021 году, уже на 50 процентов выполнили план по рабочим местам. При этом заявленные вложения превысили на 13 процентов. Компании будут производить лекарства, медицинские изделия, измерительное оборудование и канатно-транспортные системы.

«Две компании, которые специализируются на полиграфии и выпуске режущего инструмента, уже производят продукцию, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Остальные отлаживают технологические процессы и планируют выйти на полную мощность в 2022 году. При реализации проектов эти резиденты уже создали более 390 рабочих мест и инвестировали около трех миллиардов рублей в производства на территории особой экономической зоны Москвы».

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