На Украине из-за нехватки угля могут остановиться теплогенерирующие предприятия

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за нехватки угля на Украине могут остановиться теплоэлектростанции (ТЭС), которые обеспечивают отопление многих областей страны. Об этом предупредила правительство Служба безопасности Украины (СБУ).

В документе, направленном службой в украинский кабмин, говорится об «угрозе устойчивому прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2021-2022 годов вследствие возможной остановки теплоэнергетических предприятий, которые обеспечивают энергией население, что в условиях ОЗП является особенно критичным». Выдержки из доклада СБУ приводит издание «Зеркало недели».

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире телеканала «1+1» подтвердил эту информацию, заявив, что на Украине сейчас «критически малые» запасы угля, «меньше, чем обычно». Он добавил, что «сейчас идет много угля» из-за границы.

По его словам, с газом на сегодняшний день ситуация получше: «Сейчас нормальные запасы газа».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 ноября глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что из-за дефицита топлива для электростанций Киев заключил контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР.