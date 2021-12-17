Резолюция России по борьбе с героизацией нацизма принята в Генассамблее ООН

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 16 декабря, Генеральная ассамблея ООН одобрила предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Документ поддержали 130 государств, 49 воздержались. Против традиционно выступили Соединенные Штаты и Украина. Среди воздержавшихся – Великобритания, Грузия, Молдавия и некоторые страны ЕС. Соавторами документа выступили на этот раз 58 государств.

«Принятие данной резолюции при максимально широкой поддержке со стороны государств – членов ООН внесет реальный вклад в дело искоренения расизма и расовой дискриминации», - сказал уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Он добавил, что в резолюции подчеркивается недопустимость «героизации тех, кто причастен к преступлениям нацизма, в том числе обеление бывших членов организации СС, включая подразделения «Ваффен-СС», признанные преступными Нюрнбергским трибуналом», передает ТАСС.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее Григорий Лукьянцев объяснил, почему украинская и американская делегация ежегодно выступают против резолюции ООН, осуждающей героизацию нацизма. По словам представителей США, в некоторых положениях документа российские коллеги якобы покушаются на свободу выражения мнения и ссылаются на первую поправку к конституции своей страны.

«Нам каждый год говорят, что хорошо бы отказаться вообще от этой инициативы против героизации нацизма, либо принимать ее раз в два года. Но, если бы не было острых проблем, которые множатся с каждым годом, мы бы не выдвигали эту инициативу», - подчеркнул дипломат.