Умерла Лусия Ириарт, вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета

Мария Лусия Ириарт с мужем Аугусто Пиночетом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 16 декабря, в Чили на 100-м году жизни умерла Мария Лусия Ириарт – вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета, сообщает местная газета Tercera. Несколько дней назад ей исполнилось 99 лет.

Вдова Пиночета скончалась у себя дома. По данным издания, в последние годы Лусия Ириарт испытывала серьезные проблемы с легкими.

СПРАВКА «КП»

Мария Лусия Ириарт родилась 10 декабря 1922 года в Антофагасте в семье адвоката, ее мать была французского происхождения. Со своим будущим мужем Лусия познакомилась в сентябре 1941 года, а уже весной 1942-го тогда еще младший лейтенант Аугусто Пиночет попросил ее руки. Отец девушки был против из-за невысокого положения жениха, но несмотря на это, молодые люди поженились в январе 1943 года.

Известная как сильная и властная женщина, доверенное лицо и правая рука своего мужа, Ириарт была, по словам самого Пиночета, одним из немногих людей, которые оказали наибольшее влияние на его решение организовать государственный переворот 11 сентября 1973 года против президента Сальвадора Альенде. В течение 17 лет диктатуры Пиночета Мария Лусия играла важную роль в политике, была ближайшим советником своего супруга.

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