На Украину для переговоров по безопасности прибыл представитель МИД Германии

Тобиас Линднер назначен на пост госминистра в МИД ФРГ несколько дней назад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украину прибыл государственный министр в МИД Германии Тобиас Линднер, который был назначен на этот пост всего несколько дней назад. Поездка в Киев стала для него первым зарубежным визитом в новой должности. Немецкий политик намерен провести с украинским руководством переговоры по безопасности.

«Свой первый зарубежный визит я совершаю сегодня – в неспокойные времена – в Киев. Прежде всего я проведу переговоры по вопросам политики безопасности», - написал новоиспеченный госминистр на своей странице в Twitter.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «направляет Линднера в Киев, чтобы сигнализировать о солидарности правительству» Незалежной.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в преддверии визита Тобиаса Линднера в украинскую столицу написал у себя в Twitter, что Киев ожидает от властей ФРГ «практической помощи, в том числе военной». Дело в том, что до этого времени Германия отказывалась поставлять Украине вооружения из опасений обострения конфликта в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киев озвучил новый план борьбы с Россией из трех пунктов

Украина предлагает ввести санкции против РФ «просто на всякий случай» (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Киеве «раскрыли» план НАТО при «вторжении России на Украину»

От выражения солидарности до поставки вооружений. Если будет кому поставлять (подробности).