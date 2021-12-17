На Украину для переговоров по безопасности прибыл представитель МИД Германии

Тобиас Линднер назначен на пост госминистра в МИД ФРГ несколько дней назад
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
На Украину прибыл государственный министр в МИД Германии Тобиас Линднер, который был назначен на этот пост всего несколько дней назад. Поездка в Киев стала для него первым зарубежным визитом в новой должности. Немецкий политик намерен провести с украинским руководством переговоры по безопасности.
«Свой первый зарубежный визит я совершаю сегодня – в неспокойные времена – в Киев. Прежде всего я проведу переговоры по вопросам политики безопасности», - написал новоиспеченный госминистр на своей странице в Twitter.
Ранее издание Der Spiegel сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «направляет Линднера в Киев, чтобы сигнализировать о солидарности правительству» Незалежной.
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в преддверии визита Тобиаса Линднера в украинскую столицу написал у себя в Twitter, что Киев ожидает от властей ФРГ «практической помощи, в том числе военной». Дело в том, что до этого времени Германия отказывалась поставлять Украине вооружения из опасений обострения конфликта в Донбассе.
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