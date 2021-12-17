Макрон призвал «вернуть Россию» к дискуссиям в «нормандском формате»

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что российская сторона вернется к переговорам в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, необходимо «вернуть Россию в политическое русло, поскольку только так возможно урегулировать украинский вопрос».

«Это, в частности, Минские соглашения и «нормандский формат». Мы обсуждали это вчера, и мы хотели бы добиться прогресса на данном направлении в ближайшие недели», - сказал лидер Пятой республики на брифинге по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Макрон также сообщил, что он вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите «Восточного партнерства» выразили общее стремление возобновить переговоры «нормандской четверки», передает ТАСС.

Между тем, как писал сайт kp.ru, сам Зеленский ранее заявил, что «нормандский формат» существует только из-за того, что на нем настаивают Франция и ФРГ, а также благодаря желанию России. Поэтому Киев ищет альтернативу «четверке» и готов к трехсторонним переговорам с участием Москвы и Вашингтона – без Парижа и Берлина.

МЕЖДУ ТЕМ

Начальник Генштаба: Информация в СМИ якобы о вторжении России на Украину –ложь

Валерий Герасимов рассказал о ядерной триаде России и заверил иностранных военных атташе, что оснащение армии исключает возможность нанесения ущерба безопасности нашей страны (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киев озвучил новый план борьбы с Россией из трех пунктов

Украина предлагает ввести санкции против РФ «просто на всякий случай» (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Киеве «раскрыли» план НАТО при «вторжении России на Украину»

От выражения солидарности до поставки вооружений. Если будет кому поставлять (подробности).