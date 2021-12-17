Госдепартамент США подтвердил, что похищенные в Гаити американцы освобождены

Госдепартамент США подтвердил освобождение похищенных в Гаити иностранных миссионеров Фото: REUTERS

Госдепартамент США подтвердил появившуюся в СМИ информацию об освобождении остававшихся в плену у вооруженных бандитов христианских миссионеров с семьми, похищенных в Гаити еще в середине осени.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что неизвестные похитили «17 христианских миссионеров из США и членов их семей, включая женщин и детей», когда они ехали в автобусе, направлявшемся в аэропорт гаитянской столицы Порт-о-Пренсе. Через некоторое время стало известно, что в плену оказались 16 американцев и один гражданин Канады.

Позже пятерых из них освободили, 12 человек (в том числе канадец) оставались в руках бандитов. А спустя два месяца после похищения, 16 декабря, пленных иностранцев на севере Гаити освободили местные жители.

«Мы приветствуем новость о том, что сегодня освобождены оставшиеся 12 человек, в том числе 11 американцев, которые были похищены 16 октября», - цитирует ТАСС заявление госдепартамента США.

К слову, в ноябре неизвестные захватили автобус с 50 пассажирами в столице Гаити, в качестве выкупа злоумышленники запросили выплатить им 500 тысяч долларов.