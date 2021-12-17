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Общество17 декабря 2021 4:19

Что произошло в ночь на 17 декабря

НАТО готова укреплять доверие с Россией при условии определенных шагов со стороны Москвы
Источник:kp.ru
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«КП» – о последних новостях на утро 17 декабря 2021 года

«КП» – о последних новостях на утро 17 декабря 2021 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией по укреплению доверия при условии, что Москва предпримет конкретные шаги «для снижения напряженности». Об этом говорится в заявлении Совета Североатлантического альянса, опубликованном в ночь на 17 декабря.

Накануне генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не считает свою поддержку Киева угрозой для Москвы. По его словам, новая стратегическая концепция НАТО подчеркнет важность «работать более тесно с партнерами вроде Украины», обеспечивая поставки разных видов военного снаряжения.