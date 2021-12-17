К Новому году россиянам выплатят пенсии, премии, пособия, зарплату за января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россияне до конца текущего года получат пенсии, премии пособия, заработную плату за январь, а также 13-ю зарплату. Об этом напомнила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, отметив, что соответствующие выплаты предусмотрены бюджетом.

«Все денежные выплаты производятся перед праздниками», - заявила парламентарий в беседе с URA.RU.

Бессараб также сообщила о возможности поощрения от региональных властей и работодателей. В данном случае речь идет о помощи многодетным семьям и ветеранам, а также детских новогодних подарках.

Напомним, накануне в Госдуме предложили перед каждым Новым годом выплачивать пенсионерам – и работающим, и неработающим – деньги к праздникам. Сумму таких предновогодних выплат предлагается установить в размере пенсии.