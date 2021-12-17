Риелторы предложили разрешить использовать материнский капитал для покупки земли Фото: REUTERS

Федеральная сеть «Этажи» направила в Минстрой и правительство письмо с предложением разрешить использовать материнский капитал при покупке земельных участков.

Как передает «Известия», риелторы указывают на то, что такое нововведение будет способствовать развитию сегмента индивидуального жилищного строительства. При этом, отмечается, что покупка участка должна быть доступна при условии выделения соразмерных сумме капитала долей на детей в имеющейся квартире.

Вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев поддержал инициативу, отметив, что она позволит расширить возможности рынка. «Тем более последние годы растёт спрос на собственные дома, мера позволит ещё сильнее закрепить тренд», - заявил специалист.

Тем не менее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский считает, что предложенная инициатива нуждается в доработке, поскольку существуют риски злоупотребления средствами маткапитала.

«Расширять возможности применения материнского капитала в части использования его для строительства своего дома, безусловно, нужно, и мы сейчас такие предложения готовим», - полагает парламентарий.

Письмо риелторов уже получено правительством и направлено на рассмотрение в Минстрой, а также Минтруд и Минфин.

Напомним, накануне Государственная дума приняла закон об индексации материнского капитала по фактической инфляции в 2022 году.