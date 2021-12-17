ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "Премиум". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Премиум», которая не является участником системы страхования вкладов. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщил регулятор.

Как уточняется, Центробанк принял решение об отзыве лицензии в связи с тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. В течение последних 12 месяцев регулятор неоднократно применял к банку различные меры.

Кроме того, отмечается, что кредитная организация допускала нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Деятельность НКО «Премиум» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, которые направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, а также букмекерскими конторами.

По величине активов данная кредитная организация занимала 359-е место в банковской системе РФ.