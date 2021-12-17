Сенаторы обсудили предложения по введению налогов для IT-компаний за работу в России Фото: REUTERS

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ совместно с заинтересованными ведомствами готовят предложения по разработке национального законодательства в области налогообложения глобальных интернет-компаний, таких как Facebook или Google. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Мы обсудили этот вопрос на заседании нашей комиссии и приступили к подготовке предложений, касающихся будущего национального законодательства в области налогообложения глобальных интернет-компаний», - приводит ТАСС слова сенатора

Пушков отметил, что по такому же пути пошли Франция, Австралия, Турция, а также еще несколько стран. По его словам, в данной работе будет необходимо участие таких ведомств, как Минфин, Министерство иностранных дел, Роскомнадзор и Федеральная налоговая служба (ФНС).

Напомним, в июле текущего года президент России Владимир Путин подписал закон «О приземлении» IT-компаний. Согласно данному документу, к началу следующего года владельцы зарубежных интернет-сервисов, суточная аудитория которых более 500 тысяч российских пользователей, обязаны открыть свои филиалы, представительства или учредить юридические лица в нашей стране.