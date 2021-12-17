В Общественной палате предложили наделить соцсети некоторыми функциями "Госуслуг" Фото: REUTERS

Появление некоторых функций «Госуслуг» в социальных сетях может упросить использование сервиса для граждан. Так считает первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, который отправил обращение с соответствующей инициативой министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.

Как передает RT со ссылкой на копию обращения, зампред Общественной палаты Ленинградской области отмечает возросшую роль и значение социальных сетей в жизни граждан, которые там узнают основные новости, обучаются и зарабатывают.

«Прошу вас рассмотреть идею о внедрении части функций справочно-информационного портала "Госуслуги" на платформу "ВКонтакте" для российских пользователей», - говорится в обращении, где отмечено, что подобный шаг поможет «получить уникальный набор сервисов для российской социальной сети, а также поможет в процессе цифровизации отечественной экономики».

Петров заявляет, что граждане могли бы таким образом получать справочную информацию, а также оплачивать штрафы и пошлины.