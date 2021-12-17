Главы Минздравов G7 назвали "омикрон" наиболее опасной угрозой для здравоохранения

Главы Минздравов стран G7 считают "омикрон" наиболее угрожающим глобальному здравоохранению Фото: REUTERS

Министры здравоохранения стран G7 назвали распространение штамма "омикрон" коронавируса наиболее опасной угрозой для глобального здравоохранения. Соответствующее заявление от имени объединения распространил Минздрав Великобритании, который председательствует в "Большой семерке" в 2021 году.

"Глубоко озабоченные ростом числа случаев, министры согласились с тем, что происходящее следует воспринимать как наибольшую текущую угрозу для глобального здравоохранения, - говорится в заявлении. - Как никогда важно тесно сотрудничать друг с другом, отслеживать и делиться данными".

Также в G7 обратили внимание на необходимости обеспечить равный доступ к диагностике, геномному секвенированию, вакцинам и клинической медицине, а также усилить кампанию по вакцинации и расширить тестирование.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия готова делиться с другими странами научными разработками по борьбе с коронавирусом. Председатель правительства РФ подчеркнул, что жизнь и здоровье людей превыше любых политических и финансовых выгод и не может быть предметом торга.