Захарова прокомментировала предложение главы Мюнхенской конференции помочь Украине оружием

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганга Ишингера ошибочно оценивает развитие ситуации на востоке Украины. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова политика о необходимости «разумного вооружения украинской армии».

Ранее глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил, что предоставление Украине военной помощи сможет «помочь умерить пыл российской стороны», благодаря чему Европа достигнет «промежуточной цели».

«То есть основная проблема Украины в том, что оружия мало? Не в том, что разрушена экономика. Не в том, что отсутствует хоть какое-то общественное согласие. Не в том, что не работает госаппарат… подход к «окончательному решению украинского вопроса», судя по данному высказыванию ... вырисовывается весьма отчетливо», - отметила дипломат в Telegram-канале.

Напомним, накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не считает свою поддержку Киева угрозой для Москвы, подчеркнув, что новая стратегическая концепция организации отмечает важность «работать более тесно с партнерами вроде Украины», обеспечивая поставки разных видов военного снаряжения.