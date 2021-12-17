Видео момента падения поливальной машины в Шереметьево появилось в Сети

Водитель поливальной машины госпитализирован с травмами Фото: Кадр видео

Появилась видеозапись момента столкновения самолета с поливальной машиной в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел в четверг, 16 декабря 2021 года.

На записи слышно, как водитель пытается докричаться до кого-то (предположительно, до пилота) и когда понимает, что столкновения уже не избежать в сердцах выкрикивает: "ты что творишь?".

Как ранее писал сайт kp.ru, самолет Airbus A350-900, вылетающий из Москвы в Мексику, задел крылом поливальную машину, которая от удара опрокинулась. Водителю транспортного средства понадобилась помощь медиков. С травмами его госпитализировали.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что капитан воздушного судна начал рулежку самолета без команды диспетчера. Вылет рейса из-за этого инцидента задержали. Следственный комитет инициировал проверку по факту происшествия.