В Польше предрекли России статус продовольственной сверхдержавы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия снова станет продовольственной сверхдержавы после «смуты 1990-х годов». Так считает обозреватель польского издания My l Polska Анджей Щенсняк, который заявляет, что серьёзную роль в данном процессе сыграли западные санкции.

Щенсняк отмечает, что Россия продолжает бить рекорды по экспорту сельскохозяйственной продукции, напомнив, что в прошлом году объем продукции составил 30 млрд долларов, а в этом году уже вырос более чем на 20%. При этом продукты поставляют в основном в Европу, Турцию и Китай.

Автор полагает, что в начале нулевых президент России Владимир Путин использовал нефтяные цены для преодоления кризиса, после чего страна очертила план «слезания с нефтяной иглы», а позже заработала программы развития сельского хозяйства и через 10 лет подоспела «помощь» Запада.

«Россияне шаг за шагом двигались вперед, а в 2014 году западный санкционный удар разбудил спящего сельскохозяйственного медведя», - говорится в статье.

Обозреватель также указывает на то, что Россия обладает огромным потенциалом и располагает 10% всех пахотных земель мира, однако отмечает, что деятельность в данной сфере осложняется резкими колебаниями погоды. По его мнению, Россия станет продовольственной сверхдержавой через несколько лет, если не произойдет войны.

«Если не разразится какой-нибудь войны, через несколько лет Россия станет не только ядерной и энергетической, но ещё продовольственной сверхдержавой», - заключил он.