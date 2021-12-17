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Общество17 декабря 2021 7:02

Генпрокуратура предложила блокировать продажу водительских прав в интернете без решения суда

В ведомстве указывает на необходимость оперативного пресечения таких нарушений
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Генпрокуратура предложила блокировать продажу водительских прав в интернете без решения суда

Генпрокуратура предложила блокировать продажу водительских прав в интернете без решения суда

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Генпрокуратура РФ предложила блокировать продажу водительских прав в интернете без решения суда.

Как передают «Известия» со ссылкой на письмо первого замгепрокурора РФ Анатолия Разинкина зампреду комитета Госдумы по безопасности Анатолию Выборному, Генпрокуратура РФ обсуждает вариант досудебной блокировки сайтов, на которых злоумышленники продают гражданам водительские права.

Замгепрокурора РФ в своем письме указал на то, что длительность судебной процедуры ограничения доступа к подобному контенту препятствуют оперативному пресечению таких нарушений.

«В этой связи в Генеральной прокуратуре РФ в настоящее время прорабатывается вопрос об инициировании расширения перечня видов информации, блокирование которой возможно посредством внесудебного механизма», - говорится в документе, где предлагают исходить из решения уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.

Напомним, накануне сообщили, что россияне смогут штрафовать друг друга за нарушение ПДД при помощи нового приложения, которое получит название «Народный инспектор».