Украину начали штрафовать из-за срыва сроков поставки Ан-178 в Перу

Ан-178 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Перу начали наложение штрафных санкций на Украину за срыв сроков поставки транспортного самолета Ан-178. Об этом сообщает испанское издание Infodefensa.

По данным журналистов, первые два месяца просрочки ежемесячный штраф составит 5 тысяч долларов, следующие три – 35 тысяч долларов, в дальнейшем – 70 тысяч долларов. В случае просрочки в год заказчик вправе разорвать контракт.

Напомним, "Укроборонпром" выиграл тендер МВД перу стоимостью около 65 млн долларов. Однако выполнить взятые обязательства на поставку Ан-178 оказалось проблематично, так как самолет во многом состоит из российских комплектующих, а найти им равноценную замену украинская сторона не смогла.

Как ранее писал сайт kp.ru, в феврале 2021 года двум новейшим украинским самолетам, произведенным авиастроительной компанией "Антонов", запретили подниматься в воздух. Речь идет о самолетах Ан-132D и Ан-178 с заводским номером "001", которые Государственная авиационная служба Украины исключила из госреестра гражданских воздушных судов.

Как говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства, такое решение было принято из-за того, что эти самолеты за последние два года не получили сертификат летной годности, а у чиновников из Госавиаслужбы не было к ним доступа, чтобы проверить их техническое состояние.