В МИД РФ назвали глупостью разговоры о возможной продаже российского оружия талибам*

В России уверены, что талибы* не нуждаются в оружии Фото: REUTERS

Россия не планирует продавать оружие новым властям Афганистана, а разговоры об этом – "глупость абсолютная" и "дичь", рассказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Глупость абсолютная, мне даже в голову такая дичь не пришла бы", - подчеркнул Кабулов.

По его словам, захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан"* (запрещено в России) не нуждается в оружии, так как оставленного Соединенными Штатами вооружения "на две страны хватит".

"Надо, наоборот, думать о том, чтобы талибы* от безденежья не стали продавать это оружие налево и направо, особенно переносные зенитные комплексы, которые наверняка американцы побросали, когда убегали", - подчеркнул Кабулов.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили афганскую проблему. Российский лидер высказал в ходе беседы обеспокоенность в связи с событиями в Афганистане.

Напомним, радикальное движение "Талибан"* сообщило о прекращении вооруженных столкновений на афгано-иранской границе, которые произошли между талибами* и иранскими пограничниками.

*запрещенная в России террористическая организация и ее члены