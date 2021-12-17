Россия намерена доставить гуманитарную помощь в Афганистан 18 декабря 2021

Это уже третья гуманитарная партия из России Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Гуманитарную помощь Афганистану из России доставят 18 декабря 2021 года, если не помешают погодные условия. Об этом рассказал ТАСС спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Да, если не помешают погодные условия", - ответил Кабулов на соответствующий вопрос журналиста.

Он также отметил, что этими же рейсами планируется вывезти россиян, желающих вернуться на родину.

Это будет уже третий гуманитарный десант Минобороны России в Кабул. Напомним, три грузовых "Ил-76" с мешками муки, сахара и чая направили в Афганистан 30 ноября. Всего же внутри трех бортов было 36 тонн груза.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин на совместной встрече лидеров ОДКБ и ШОС заявил, что отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть новые власти страны к торговле наркотиками и оружием. Вместе с тем президент России отметил, что новые власти Кабула заявили о намерении бороться с наркоторговлей и вспомнил, что ранее им это неплохо удавалось.