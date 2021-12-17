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Политика17 декабря 2021 8:20

Польский военный попросил политического убежища в Белоруссии

Госпрогранкомитет Белоруссии рассказал о польском военном, попросившем политического убежища
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Одной из причин просьбы о политическом убежище назвали несогласие с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса

Одной из причин просьбы о политическом убежище назвали несогласие с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса

Фото: REUTERS

25-летний военнослужащий Вооруженных сил Польши Эмиль Чечко пересек границу Белоруссии и попросил политического убежища в стране, сообщает государственный пограничный комитет республики.

"В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь", - говорится в сообщении ведомства.

По информации белорусского Госпрогранкомитета, мужчина служил в 11 Мазурском артиллерийском полке 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, которую перебросили к границе Белоруссии для остановки потока нелегальных беженцев в страну.

Как ранее писал сайт kp.ru, Польша усиливает охрану границы с Белоруссией при помощи иностранных воинских подразделений. В пятницу, 3 декабря, глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в Польшу прибыли инженерные подразделения из Великобритании и Эстонии. Предполагается, что нести службу на границе с Белоруссией 155 британских и 150 эстонских военнослужащих будут до 30 апреля.