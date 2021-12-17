Студент-сторонник ИГИЛ* задержан в Москве за попытки завербовать в террористы

Студента-сторонника ИГИЛ* задержали в Москве за попытки завербовать в террористы Фото: Олег ЗОЛОТО

Студента одного из ведущих технических вузов Москвы, МИРЭА, задержали в общежитии за попытки завербовать студентов в террористическую группировку «Исламское государство»* (ИГИЛ). Об этом в пятницу, 17 декабря сообщили в УФСБ России по Москве и Московской области.

«Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации "Исламское государство"*, предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным следствия, студент, гражданин одной из республик Средней Азии, неоднократно оправдывал террористов ИГИЛ*, пропагандируя их идеологию в интернете, а также призывая силой оружия построить халифат в Сирии и Ираке.

По данном факту возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Напомним, ранее в Москве были осуждены боевики ИГИЛ*, которые готовили взрывы зданий полиции и образовательного учреждения. Преступники получили сроки от 18 до 25 лет колонии.

*Запрещенная в России террористическая группировка