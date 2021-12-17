Аналитик Потавин усомнился, что США введут санкции против России в сфере энергетики

Александр Потавин считает, что США не будут вводить санкции против российских газа и нефти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты рассматривает различные варианты санкций против России, в том числе в сфере энергетики, но последнее видится наименее вероятным развитием событий, заявил агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

"Санкции против России в сфере энергетики – это наименее вероятный вариант санкций с учетом значительной доли РФ на мировом рынке энергоносителей", - заявил Потавин.

По его словам, негативный вариант развития не выгоден как Западу, так и России, поэтому он склоняется к тому, что ситуация останется стабильной с последующем ее улучшением.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евросоюз пока не принял конкретных решений по новым санкциям против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз изучает новые санкции против РФ совместно с США и Великобританией. В понедельник, 13 декабря, на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе Боррель сказал, что пока никаких конкретных решений по этому вопросу нет.