ФСБ задержала сторонника неонацистской группировки в Ростовской области

ФСБ задержала сторонников неонацистской радикальной группировки в Ростовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Ростовской области сторонника неонацистской радикальной молодежной группировки «МКУ»*, которые готовили насильственную акцию в отношении журналиста. Об этом сообщили в пятницу, 17 декабря, в ФСБ РФ.

«Задержан гражданин России 1979 года рождения, причастный к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки "М.К.У."* гражданина Украины Егора Краснова, насильственной акции в отношении представителя российских СМИ», - говорится в релизе, где отмечается, что акцию собирались провести в отношении СМИ, которые специализируются на подготовке «материалов по украинской проблематике».

Также сообщается, что дома у задержанного изъяты компоненты самодельных бомб, записи с инструкциями по их сборке и применению, а также материалы экстремистского характера.

Напомним, сегодня, 17 декабря, появилось сообщение о задержание в Москве студента-сторонника ИГИЛ* за попытки завербовать в террористы других студентов.

*Организации, запрещённые в Российской Федерации