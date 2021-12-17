Вице-президент "Лукойла" прогнозирует "драматичное удорожание" нефти к 2050 году Фото: REUTERS

Мир может столкнуться с «драматичным удорожанием» нефти к 2050 году. Такое заявление сделал вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, указав на то, что высокая инфляция снижает доступность энергии для населения.

По его мнению, по всем трем сценариям развития энергетики стоимость нефти к 2050 году превысит 100 долларов за баррель. Согласно эволюционному сценарию, цена за черное золото достигнет 128 долларов за баррель с учетом инфляционного фактора. Равновесный сценарий прогнозирует 197 долларов за баррель, а «Трансформация» - 380 долларов за баррель. Во всех этих сценариях львиную долю в росте цены занимает инфляция.

Согласно прогнозам, наступление максимального варианта можно ожидать и до 2050 года, если проблема недоинвестирования в добычу запасов сохранится. Однако Федун полагает, что потребление углеводородов будет стабильным до 2030 года, и только с 2035 года в США и Китае можно будет заметить снижение потребления жидких топлив.

Кроме того, вице-президент «Лукойла» заявляет, что к 2050 году Россия может стать мировым лидером по экспорту углеводородов, но цена на продукцию нефтегазового сектора с погашенным углеродным будет сильно зависеть от затрат.

Напомним, ранее вице-премьер России Александр Новак дал прогноз тому, когда нефть может вернуться к показателям добычи выше текущего на 400 тысяч баррелей в сутки. По его словам, это произойдет уже в следующем году.