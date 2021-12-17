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Общество17 декабря 2021 8:57

Силуанов заявил, что трассу М12 Москва - Казань построят в срок

Министр подчеркнул, что удорожание проекта не повлияет на скорость работ
Роман КИЛЬМЯШКИН
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На строительство трассы за три года уйдет 2,5 трлн рублей / Фото: Упрдор "Южный Урал"

На строительство трассы за три года уйдет 2,5 трлн рублей / Фото: Упрдор "Южный Урал"

Автомагистраль М-12 Москва – Казань построят в срок, несмотря на удорожание проекта, заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании с профильными ведомствами Татарстана в пятницу, 17 декабря.

"Несмотря на удорожание, расширение, увеличение протяженности, где-то прилегающая инфраструктура, все будет выполнено в срок", - подчеркнул Силуанов, уточнив, что за три года на реализацию проекта направят 2,5 трлн рублей.

Напомним, скоростная магистраль соединит Татарстан, Чувашию, Нижегородскую, Владимирскую и Московскую области. Время в пути от Казани до Москвы займет 6,5 часа, вместо нынешних 12. Проект планируется реализовать к 2024 году.

Как ранее писал сайт kp.ru, Кабмин России выделил еще 81,6 миллиарда рублей на строительство магистрали М12 Москва-Казань. Средства планируется направить, чтобы довести техническую готовность трассы до уровня более 30%.