В России 17 декабря 2021 выявлено 27 743 случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявлено 27 743 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в пятницу, 17 декабря 2021 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передают в Оперштабе, наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 2 755. Второе место по количеству заразившихся занимает Санкт-Петербург с показателем 1 984. Тройку замыкает Московская область, где зарегистрировали 1 452 инфицированными за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 7,6% заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки полностью выздоровели 37 437 человек, а также зарегистрировали 1 080 летальных исходов.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 17 декабря 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в России возросло до 10 159 389. Жертвами инфекции стало 295 104 человека, а выздоровел 8 914 225 пациент.