Экономист Хестанов предположил, что инфляция в России замедлится во второй половине 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Экономист Сергей Хестанов заявил, что в случае отсутствия внешних шоков инфляция в России может замедлиться к концу 2022 года.

"Хорошо изучены те же действия ЦБ в 2015 году. Тогда потребовалось около полутора лет, чтоб затормозить инфляцию и направить ее ближе к тем цифрам, которые определяются политикой таргетирования инфляции. В нашем случае это 4 процента", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru

При этом специалист отметил, что о снижении цен речь не идет. По его мнению, падение рубля может разрушить весь процесс.

Пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков накануне заявлял, что высокая инфляция вызывает беспокойство у властей страны и правительство продолжает принимать все необходимые меры для сдерживания цен, передает RT.

Ранее "Свободная пресса" рассказывала, что в 2022 году в России стартует самая крупная денежная реформа. Так, например, в оборот начнут вводиться рублевые купюры нового образца.