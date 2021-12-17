Первая серия вакцины "ЭпиВакКороны-Н" выпущена в гражданский оборот Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая серия вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКороны-Н» была выпущена в гражданский оборот. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщили в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», отметив, что препарат предназначен для клинических исследований третьей фазы.

«Первая выпущенная в гражданский оборот серия вакцины Aurora-CoV объемом 12 тысяч доз предназначена для клинических исследований третьей фазы.», - говорится в сообщении центра, где отметили, что в исследовании будет скринировано 250 добровольцев старше 60 лет.

Как уточнили, вакцина отличается от созданной ранее «ЭпиВакКороны» только особенностями технологического производства. «При изменении технологического процесса вакцина должна проходить клинические исследования заново согласно законодательству РФ», - заявили в «Векторе», отметив, что это необходимо для того, чтобы убедиться в безопасности препарата

Напомним, ранее Минздрав РФ продлил срок регистрации вакцин «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-Н» на год - до 1 января 2023