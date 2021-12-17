В Российском союзе туриндустрии прогнозируют увеличение спроса на вакцинные туры втрое Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спрос на вакцинные туры может вырасти в три раза. Такой прогноз сделали в Российском союзе туриндустрии (РТС). Если сейчас продается порядка 3-5 тысяч туров в месяц, то уже в следующем году этот показатель может достичь отметки в 10 тысяч туров.

Это связано с планами российских властей выдавать QR-коды обладателям антител, полученных после укола зарубежными препаратами. Что даст людям право не только беспрепятственно путешествовать по миру, так как на руках будет сертификат, так и

посещать внутренние курорты страны.

- Пока нет решения о взаимном признании вакцин между РФ и ЕС, это отличный компромисс, — отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Сегодня без QR-кода, подтверждающего вакцинацию, в России нельзя заселиться в отели Краснодарского края и некоторых других регионов. К тому же, с 1 февраля обсуждается введение QR-кодов для посещения общественных мест.

Спрос на вакцинные туры стал фиксироваться осенью. В сентябре у туроператоров в среднем было по 10–15 таких заявок в неделю, в ноябре спрос вырос до 50–60 заявок, а сейчас их поступает порядка 100–150 единиц.

Чаще всего россияне едут за прививкой в Хорватию, Сербию и Грецию.

Тем временем в Минцифры рассматривают возможность дополнить сертификат о вакцинации справкой человека, которому сделали прививку, сообщает ФАН.

Главный врач ГКБ №40 Денис Проценко недавно отметил,что единственный способ победить коронавирус - это вакцинация.

- Главное отличие первой волны от второй и последующих - стремительное развитие заболевания и очень быстрая прогрессия повреждения легких, отметил врач в беседе с "Российской газетой".