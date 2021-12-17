Минтруд России проведет "Холодные игры" для сотрудников вместо корпоратива

В новогодней программе Минтруда есть соревнования по лыжам, керлингу и биатлону Фото: REUTERS

Министерство труда и социальной защиты России в Новый год откажется от традиционного корпоратива в пользу "Холодных игр". Об этом сообщает РИА Новости в своем телеграм-канале.

В программе будут представлены несколько зимних видов спорта, в том числе биатлон, керлинг, лыжи и хоккей. Соревнования будут проходить за городом.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Радио "Комсомольская правда" ответила на вопрос о мерах антиковидной защиты во время новогодних праздников. По ее словам, петь и танцевать можно, только это будет безопаснее тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Остальным во избежание трагических последствий рекомендуется неукоснительно соблюдать все антиковидные ограничения и меры безопасности, подчеркнула Попова.

Напомним, президент России Владимир Путин прокомментировал идею о введении дополнительных ограничительных мер с QR-кодами накануне Нового года. Как сообщил глава государства в ходе совещания с членами правительства во вторник, 14 декабря, он против этой меры.