Мишустин продлил меры поддержки туроператоров для выплат гражданам по отмененным поездкам

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении возможности для туроператоров воспользоваться денежными средствами фонда персональной ответственности для того, чтобы вернуть деньги гражданам за отмененные туры. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Правительство продлило срок, до которого туроператоры могут воспользоваться средствами фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отмененные путешествия», - говорится в сообщении, где уточняется, что речь идет о зарубежных поездках, забронированных до 31 марта прошлого года.

Как пояснили в правительстве, туроператорам нужно направить соответствующее уведомление в ассоциацию «Турпомощь» до 27 декабря текущего года. «Решение поддержит участников отрасли. Они смогут продолжить выполнять обязательства перед клиентами, туры которых были отменены из-за коронавируса», - говорится в сообщении.