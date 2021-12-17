Денис Мантуров Фото: Евгения ГУСЕВА

Минпромторг планирует ввести маркировку детских автокресел и колясок, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей в пятницу, 17 декабря.

По его словам, это необходимо для организации системной борьбы с фальсификатом и контрафактом.

"Начали с маркировки детской обуви и текстильных изделий, сейчас сделаем это также по детским велосипедам и велосипедам в целом, - констатировал Мантуров. - И в перспективе будем маркировать детские коляски, автокресла".

Как ранее писал сайт kp.ru, Денис Мантуров выразил обеспокоенность высокой долей контрафакта в сфере детских товаров. По его словам, Ассоциация предприятий индустрии детских товаров оценивает долю контрафакта в 40%.

В качестве решения проблемы в Минпромторге предложили создать электронный реестр соглашений, который будут вести вместе с Российским центром оборота прав на результаты творческой деятельности. В такой базе планируют систематизировать всю информацию о правоотношениях в части выпуска товаров для детей.