Владимир Путин и патриарх Кирилл поздравили папу Римского с 85-летием

Папа Римский Франциск Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл направили поздравления Папе Римскому Франциску. В пятницу, 17 декабря, понтифик отмечает свое 85-летие.

Российский лидер в своей телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, отметил большой вклад, который Папа Римский Франциск внес в укрепление связей между Россией и Ватиканом.

"Вся ваша жизнь посвящена продвижению высоких духовных и нравственных ценностей. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений между Русской православной и Римско-католической церквями, в укрепление российско-ватиканских связей", - сообщил Владимир Путин.

Патриарх Кирилл в свою очередь напомнил о высоком уровне взаимодействия между двумя Церквями.

"Сохраняя верность собственным традициям, наши Церкви в то же время достигли высокого уровня взаимодействия, благодаря которому мы можем совместно трудиться ради прославления имени Божия по всей земле", - цитирует патриарха сайт РПЦ.

Как ранее писал сайт kp.ru, Папа Римский Франциск готов встретиться в Москве с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом понтифик заявил в ходе пресс-конференции.