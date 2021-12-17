Госдума планирует принять закон об отмене обязательного техосмотра

Госдума собирается принять закон об отмене обязательного техосмотра в России во втором и третьем чтениях до конца осенней сессии. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты в пятницу, 17 декабря.

"Определяемся по графику рассмотрения: понедельник - Совет Думы, во вторник - второе чтение, третье чтение 22-го, - заявил Володин. - Люди ждут решения, тем более подходит как раз время проведения техосмотра на следующий год".

Он подчеркнул, что это коснется порядка 50 млн автолюбителей, сняв с них множество проблем.

Как ранее писал сайт kp.ru, законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев получил положительный отзыв правительства с учетом небольшой доработки. Речь идет о том, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе.