Сенатор Пушков назвал неверными слова Столтенберга о НАТО и Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал два «принципиальных» высказываний генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о политике Североатлантического альянса и о перспективах вступления в него Украины, который парламентарии назвал ошибочными с точки зрения фактов и политической обстановки.

«Первое: "Мы привержены праву всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства". Это опровергается войной НАТО в Ливии, агрессией США и Британии при поддержке других стран НАТО в Ираке», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Напомним, днем ранее, 16 декабря, генеральный секретарь НАТО заявил, что Североатлантический альянс продолжает расширение, несмотря на протесты России, напомнив, что альянс уже принял в свои ряды Черногорию и Северную Македонию. Кроме того, он отметил, что альянс не считает свою поддержку Киева угрозой для России, указав на новую стратегическую концепцию альянса, которая указывает на важность «работать более тесно с партнерами вроде Украины».