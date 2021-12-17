Путин даст указание обеспечить безопасность Александра Сокурова в случае угрозы жизни режиссера

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин даст указание правоохранительным органам об обеспечении безопасности Александра Сокурова при угрозе жизни режиссера, однако на сегодняшний день подобные опасения являются преувеличением. Такое заявление в пятницу, 17 декабря, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), режиссер Сокуров написал обращение к членам Совета, где извинился за выступление на встрече с российским лидера и сообщил об опасениях за свою жизнь.

«Я не сомневаюсь, что если это будет происходить, то президент будет готов, я не сомневаюсь в этом … Но также я убежден, что любое обращение в правоохранительные органы тоже не будет оставлено без ответа», - заявил представитель Кремля, комментируя обращение режиссёра.

Песков также заявила, что после дискуссии Сокурова и Путина на заседании Совета по правам человека нет поводов для извинений. «Мы убеждены, что тем более не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизни господина Сокурова», - добавил он.