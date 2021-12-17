Глава Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП не ниже 4,3% по итогам 2021 года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минэкономразвития Максим Решетников спрогнозировал, каким будет рост ВВП российской экономики по итогам 2021 года. Об этом он рассказал, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в пятницу, 17 декабря.

Как отметил Максим Решетников, рост российской экономики по итогам 2021 года составит не менее 4,3%. Говорить об этих цифрах, сообщил глава Минэкономразвития, позволяют полученные в октябре данные.

"Если раньше, в сентябре мы ожидали 4,2% рост ВВП в этом году, то сейчас мы можем говорить о том, что рост будет не менее 4,3%", - сказал Решетников.

Также, по его словам, Минэкономразвития прогнозирует рост инвестиций в основной капитал РФ по итогам года в 5,6%.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России рост валового внутреннего продукта (ВВП) в годовом выражении составил по итогам октября 4,9%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в российской экономике".