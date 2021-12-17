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Здоровье17 декабря 2021 10:20

Вирусолог Скулачев заявил об ускоренном старении людей, переболевших коронавирусом

Специалист рассказал о механизме влияния COVID-19 на тело человека
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вирусолог заявил об ускоренном старении людей, переболевших коронавирусом

Вирусолог заявил об ускоренном старении людей, переболевших коронавирусом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев сообщил о сходстве повреждений организма, происходящих при старении и заболевании коронавирусной инфекцией.

«Основная мишень, с точки зрения патогенеза и вреда, который вам наносит коронавирус, это именно сосуды и эндотелии сосудов, то есть тонкий слой клеток, который находится внутри сосудов», - заявил специалист в беседе с Ura.ru.

Скулачев отметил, что данный механизм влияния COVID-19 на тело человека позволяет говорить о сходных с процессом старения.

Напомним, ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что коронавирусная инфекция провоцирует перестройку организма, характерную для старения, отметив, что на сегодняшний день медицина нуждается в новых подходах к формированию восстановительного лечения у переболевших коронавирусом пациентов.