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Экономика17 декабря 2021 10:28

Кремль: Россия не ставит определенных сроков введения в эксплуатацию "Северного потока - 2"

Песков заявил, что вопрос о сроках сертификации проекта находится в компетенции немецкого регулятора
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кремль: Россия не ставит определенных сроков введения в эксплуатацию "Северного потока - 2"

Кремль: Россия не ставит определенных сроков введения в эксплуатацию "Северного потока - 2"

Фото: REUTERS

Москва не ставит определенных сроков введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», а вопрос о сроках сертификации проекта находится в исключительной компетенции немецкого регулятора. Такое заявление в пятницу, 17 декабря, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Насколько нам известно, компания продолжает общение с регулятором и продолжает процесс сертификации. Не нам прогнозировать, когда она произойдёт … это вопрос исключительно регулятора», - заявил представитель Кремля, комментируя заявление немецкой стороны о том, что решение по сертификации проекта не будет принято в первой половине следующего года.

Напомним, накануне Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода «Северного потока - 2» не связана с политикой, назвав проект трубопровода коммерческим, а также указал на то, что в данный проект вложены частные инвестиции.