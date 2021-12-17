Роскомнадзор потребовал немедленно восстановить доступ к YouTube-каналу RT Deutsch

YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Роскомнадзор потребовал от YouTube вернуть доступ к каналу RT auf Sendung. Он был заблокирован видеохостингом в день запуска телевещания.

Как говорится в сообщении, распространенном в связи с этой ситуацией Роскомнадзором, ведомство отправило в адрес руководства Google LLC требование в максимально короткие сроки снять ограничения с немецкоязычного информационно-аналитического канала RT auf Sendung, принадлежащего российскому СМИ RT. Также в Роспотребнадзоре потребовали от компании объяснить, в связи с чем были приняты ограничения.

Как отмечают в ведомстве, действия видеохостинга являются деструктивными и нарушают ключевые принципы свободного распространения информации. Роскомнадзор рассматривает это как цензуру, которая запрещена Конституцией страны.

"В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законом предусмотрены меры частичного или полного ограничения доступа, а также административная ответственность", - предупреждает Роскомнадзор.

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