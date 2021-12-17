Глава Приамурья Василий Орлов поручил ужесточить санкции против недобросовестных золотодобытчиков

Несмотря на возросшее число проверок, старатели продолжают загрязнять реки Приамурья. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Амурской области Василий Орлов поручил ужесточить санкции в отношении недобросовестных золотодобытчиков, деятельность которых наносит вред природе. Несмотря на возросшее число проверок, старатели продолжают загрязнять реки региона. По данным амурского Минприроды, в 2021 году ущерб экологии Приамурья от их действий превысил 370 миллионов рублей. За год сотрудники Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры выявили более 120 нарушений закона в сфере золотодобычи. Как показывает практика, решить проблему одними штрафами невозможно. По словам Василия Орлова, необходимость ужесточить меры в отношении нарушителей – вплоть возбуждения уголовных дел против руководителей предприятий.

- Практика показывает, что одни штрафы не решают проблему. Их суммы несопоставимы с размерами прибыли, которую получают недобросовестные золотодобытчики. Амурская область из года в год занимает первое место по золотодобыче. Сейчас в регионе выдано более 1400 лицензий в сфере золотодобычи. Это очень много, необходимо подумать, как сократить эту цифру. Кроме того, при повторных нарушениях нужно возбуждать уголовные дела в отношении собственников предприятий, - отметил губернатор Василий Орлов в ходе совещания по вопросам экологии в золотодобывающих районах региона.

В числе эффективных мер борьбы - отзыв лицензий у компаний-нарушителей, а также временная остановка их работы. В 2021 году в Приамурье опробовали практику приостановки деятельности организаций на 90 суток. По решениям судов под это наказание попали три компании - ООО «Три П», АО «ЗДП «Коболдо» и ООО «Хэргу».

- Приостановка деятельности – это болезненная мера для предприятия. В отличие от штрафа, который можно обжаловать в суде и заплатить не сразу, она предполагает серьезные убытки для компании. В этом году такая практика была введена, показала себя хорошо, в следующем году будем распространять ее и использовать активнее, - рассказал Василий Орлов.

Глава Приамурья подчеркнул, что основной контроль должен вестись за небольшими артелями. Именно мелкие предприятия больше всего разрушают экологию Приамурья.

- Крупных золотодобытчиков проверять проще, но основной вред не от них. Основной вред от обладателей «мелких» лицензий, и работать нужно в первую очередь с мелкими нарушителями. От них грязи гораздо больше, чем золота, которое они добывают, - считает губернатор Приамурья.

Лидерами по числу экологических нарушений в регионе остаются Зейский и Тындинский районы: в 2021 году в них выявлено 111 случаев загрязнения рек. Из 17 недропользователей в этих районах нарушения нашли у десяти.

По итогам совещания Василий Орлов поручил направлять все штрафы, которые выплачивают золотодобывающие предприятия, на восстановление экологии Приамурья.