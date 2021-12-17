В Кремле не исключили общения Путина с Илоном Маском

Песков отметил, что российский лидер открыт к общению «с иностранными бизнесменами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле рассчитывают, что со временем российский рынок заинтересует американского предпринимателя Илона Маска, и тогда не исключено его общение с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление в пятницу, 17 декабря, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы с вами знаем, что Илон Маск не представлен на нашем рынке. Но надеемся, что со временем наш рынок станет и для него интересным, и тогда не исключаем общение с президентом», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности общение Маска с Путиным.

Песков отметил, что российский лидер открыт к общению «с иностранными бизнесменами, с предпринимателями, с визионерами», напомнив, что он регулярно с ними общается. «Есть регулярное, фактически ежегодное общение с предпринимателями - французами, немцами, теми, кто широко представлен на нашем рынке», - заявил он.

Напомним, ранее Financial Times выбрала Илона Маска «Человеком года»-2021, прежде всего отметив его работу в сфере электромобилей.