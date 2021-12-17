Столтенберг призвал НАТО готовиться к худшему развитию ситуации на Украине

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с призывом к членам Североатлантического альянса, в котором предупредил, что нужно быть готовыми к худшему развитию ситуации на российско-украинской границе. Соответствующее заявление Столтенберг сделал в пятницу, 17 декабря, на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Болгарии Стефаном Яневым.

"Конечно, мы должны и надеемся на лучшее, но нам необходимо быть готовыми к худшему", - подчеркнул Столтенберг, говоря об "усилении российского военного присутствия" возле границы.

Вместе с тем генеральный секретарь выразил уверенность, что прямой угрозы ни одному из членов альянса в настоящее время нет. По его словам, НАТО продолжает собирать разведданные о передвижении российских военнослужащих.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин ответил американскому лидеру Джозефу Байдену на слухи о якобы готовящемся "вторжении России" на Украину. Путин заверил Байдена, что российские войска никому не угрожают.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, "нагнетая страшилки" о возможном вторжении России на ее территорию.